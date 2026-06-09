Stellantis, 1 milyondan fazla Jeep modelini geri çağıracak

Otomotiv devi Stellantis, yangına yol açabilecek bir elektrik arızası nedeniyle 1 milyondan fazla Jeep modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket, araç sahiplerine sorunun giderilmesine kadar araçlarını kapalı garajlara ve binaların yakınına park etmemeleri yönünde dikkat çekici bir uyarı yaptı.

Geri çağırma kararı, 2021-2025 model yılları arasında üretilen Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator araçları kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre dünya genelinde toplam 1 milyon 76 bin 999 araç potansiyel risk altında bulunuyor.

Elektrik arızası yangına neden olabiliyor

Stellantis, sorunun elektrikli hidrolik direksiyon pompasına bağlı kablolarda meydana gelebilecek elektriksel arızadan kaynaklandığını bildirdi.

Söz konusu arızanın bazı parçaların aşırı ısınmasına yol açabileceği, nadir durumlarda ise yangın riskini beraberinde getirebileceği belirtildi.

Araç sahiplerine kritik uyarı

Şirket sözcüsü Frank Matyok, önlem amacıyla araç sahiplerinin araçlarını binalardan, garajlardan ve diğer araçlardan uzak noktalara park etmelerini tavsiye ettiklerini açıkladı.

Bu uyarı, geri çağırma süreci tamamlanana kadar geçerli olacak.

Çözüm temmuzda hazır olabilir

Stellantis, soruna yönelik teknik çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve onarım programının temmuz ayında hazır hale gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Onarım süreci başladığında araç sahiplerine resmi bildirim gönderilecek ve yetkili servislerden randevu almaları istenecek.

Onarım ücretsiz yapılacak

Cnbc-e'nin aktardığına göre, geri çağırma kapsamında araçların kablo sistemleri ve elektrikli hidrolik direksiyon pompaları kontrol edilecek. Gerekli görülmesi halinde ilgili parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek.

Şirket verilerine göre geri çağırma programı kapsamında Kanada'da yaklaşık 106 bin, Meksika'da 23 bin ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda 124 binden fazla araç bulunuyor.