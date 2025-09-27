Stellantis 123 bin otomobili geri çağırdı: Hangi modeller etkilendi?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Stellantis'in 123 bin 396 aracı geri çağırdığını açıkladı. Karar, sürücü ve yolcu camlarındaki trim parçalarının yerinden çıkma ihtimali nedeniyle alındı.

NHTSA'nın açıklamasına göre, sürücü ve yolcu camlarının çeyrek trim parçaları düzgün sabitlenmediği için yerinden çıkabiliyor. Bu durumun yolda diğer araçlar için tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Hangi modeller için geçerli?

Geri çağırma, 2022-2024 model Chrysler Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçlarını kapsıyor.

NHTSA, sorunun çözümü için gerekli onarım yönteminin Stellantis tarafından halen geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Daha önce benzer bir sorun yaşanmıştı

NHTSA, bu ayın başlarında da Stellantis'in, sürücü ve yolcu kapılarındaki trim parçalarının yerinden çıkma ihtimali nedeniyle 164 bin aracı geri çağırdığını hatırlattı.