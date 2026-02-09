Stellantis 2025 yılını büyümeyle kapattı: Sevkiyatlar yüzde 9 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayilere, distribütörlere ya da şirket tarafından doğrudan perakende ve filo müşterilerine teslim edilen araçların toplam hacmini ifade eden konsolide sevkiyatlar, 31 Aralık 2025'te sona eren 3 aylık dönemde yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde 1,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşen konsolide sevkiyatların artışında Kuzey Amerika'daki performans etkili olurken, Güney Amerika ile Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde kaydedilen sevkiyatlar da yükselişi destekledi.

Kuzey Amerika'da 2025'in dördüncü çeyrek sevkiyatları, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yaklaşık 127 bin adet artarak yıllık bazda yüzde 43 büyüme kaydetti. Bu performans, önceki yılda uygulanan stok azaltma girişimi sonrasında stok dinamiklerinin normalleşmesinin sağladığı etkiyi ve bölgedeki ivmeyi yansıttı.

Bölgede 2025'in dördüncü çeyreğinde alınan siparişlerin yıllık bazda yaklaşık yüzde 150 artması, ağırlıklı olarak Jeep, Ram ve Dodge markalarının yeni ve yenilenen ürün gamlarının etkisiyle gerçekleşti.

Yenilenen Jeep Grand Cherokee ve Ram LD HEMI V8 sevkiyatları yıllık bazdaki büyümenin yüzde 30'undan fazlasını oluştururken, bu artış Plug-in Hibrit (PHEV) sevkiyatlarındaki düşüşle kısmen dengelendi.

Genişletilmiş Avrupa bölgesinde sevkiyatlar düştü

Genişletilmiş Avrupa bölgesinde sevkiyatlar, yaklaşık 26 bin adet azalarak yıllık bazda yüzde 4 düşüş gösterdi. Binek ve hafif ticari araç sevkiyatlarının her ikisinde de daralma yaşandı.

Buna karşın Smart Car platformuna ait Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Opel Frontera ve Fiat Grande Panda modellerinin sevkiyatları, genişleyen yelpaze kapsamında ürünlerin kademeli olarak pazara sunulmasındaki ilerleme sayesinde 61 bin adet artarak yıllık bazda yüzde 127 yükseldi.

Stellantis'in diğer bölgeleri genelinde sevkiyatlar toplamda net 24 bin adet artarak yıllık bazda yüzde 6 büyüme kaydetti. Bu artış, ağırlıklı olarak Güney Amerika'da 18 bin adetlik yükselişle desteklenirken, Orta Doğu ve Afrika ile Çin, Hindistan ve Asya Pasifik bölgelerinin her birinde 3 bin adetlik artış yaşandı.

Stellantis, Brezilya'daki taleple Güney Amerika'daki lider konumunu sürdürdü ve bölgede yıllık bazda yüzde 7 büyüme elde etti. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki büyüme ise öncelikle Türkiye'deki olumlu gelişmeler sayesinde gerçekleşirken, Cezayir ve Fas'ta devam eden büyüme de katkı sağladı.