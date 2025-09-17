  1. Ekonomim
Stellantis 760 bin aracı geri çağırıyor! En çok çağrılma Opel ve Peugeot'da

Stellantis otomotiv grubu, yakıt besleme sisteminde tespit edilen montaj hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 760.000 aracı geri çağırma kararı aldı.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'ne (KBA) göre, bu araçların 85.000’den fazlası Almanya’da bulunuyor.

Yüksek basınçlı yakıt sisteminde güvenlik riski

KBA tarafından yayımlanan raporda, yüksek basınçlı yakıt sisteminde meydana gelen hatalı bağlantının yakıt sızıntılarına neden olabileceği belirtildi. Bu sızıntıların sıcak motor parçalarıyla temas etmesi durumunda yangın çıkma olasılığı bulunduğu ifade edildi.

Hangi marka ve modeller etkileniyor?

Halktv'nin haberine göre geri çağırma kararı, Stellantis grubuna bağlı birçok markayı kapsıyor. Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia ve Alfa Romeo gibi markaların bazı modelleri ve üretim dönemleri bu çağrıdan etkileniyor.

Stellantis 760 bin aracı geri çağırıyor! En çok çağrılma Opel ve Peugeot'da - Resim : 1

Araç sahipleri için ne anlama geliyor?

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi, bazı araçlarda yangın vakalarının bildirildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir yaralanma tespit edilmediğini açıkladı. Geri çağırma işlemi resmi kayıtlara geçmiş durumda ve kamuoyuna açık şekilde duyuruldu.

Onarım ve güvenlik süreci

Yetkili servislerde yapılacak işlemler kapsamında, enjeksiyon sisteminde yer alan yüksek basınç boruları ve yakıt rayındaki bağlantılar kontrol edilecek. Bu önlem, olası yakıt sızıntılarını engellemek ve yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanacak.

