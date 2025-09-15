Stellantis Başkanı John Elkann: “Tofaş ile birlikte önümüzde büyük fırsatlar var”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tofaş, hafif ticari araç üretim anlaşmasının imzalanmasının ardından Stellantis’in üst yönetimini Bursa’da fabrikasında ağırladı. Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Antonio Filosa, Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO’su Samir Cherfan, Tofaş’ın Bursa Fabrikası’nı ziyaret etti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğindeki ziyarette Stellantis yönetimi fabrikada incelemelerde bulundu ve üretim süreçlerini takip etti.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, “Tofaş, sadece endüstriyel mükemmelliği değil, aynı zamanda nesiller boyunca inşa edilen bir ortaklığın gücünü de temsil ediyor. 57 yıl önce, büyükbabam Giovanni Agnelli bu iş birliğinin temellerini attı. Bugün, birlikte ne kadar yol kat ettiğimizi görmekten gurur duyuyorum. Güveni, yenilikçiliği ve ortak tutkuyu birleştiren bu ruh, bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında Stellantis Türkiye ve Tofaş'ın entegrasyonuyla başlayan yeni dönem, bu ortaklığa ve Türkiye'nin stratejik rolüne olan güvenimizin güçlü bir göstergesidir” dedi. Koç Holding CEO’su ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu da, “Tofaş, sürekli olarak gelişen performansıyla, verimli, rekabetçi, kaliteli üretim gücüyle, Türkiye pazarındaki konumuyla ve yetkin insan kaynağıyla kendisine duyulan güveni fazlasıyla hak etmektedir. Stellantis’in Türkiye’deki tüm faaliyetlerinin Tofaş tarafından yönetilmesi, Tofaş için dönüm noktasıdır. Tofaş önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek, başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Tofaş her zaman endüstriyel gücün simgesi oldu

Ziyaret vesilesiyle sadece yeni bir modelin doğuşunu değil, aynı zamanda birlik, beraberlik, tutku ve mükemmelliğin gücünü kutladıklarını vurgulayan Stellantis CEO’su Antonio Filosa ise şunları söyledi: “Stellantis için önde gelen üretim ve ar-ge merkezlerinden birisi konumunda. Bu fabrika ve bu değerli ekip bizim geleceğimizi ileriye taşıyor. Türkiye operasyonlarımızın yılın ilk yarısında başarıyla entegre olması, Tofaş'a olan güvenimizi ve Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızı yansıtıyor. Stellantis olarak, Tofaş'a inanıyor ve gelecekte yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyoruz.”

Stellantis’in kalite göstergesi en yüksek fabrikası

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş ve Stellantis Türkiye birleşmesi, tarihimizde bir kilometre taşı. Yeni anlaşmalar, yeni yatırımlar, ortaklarımız Koç Holding ve Stellantis’in ülkemize ve bize duyduğu güvenin sonucu. Türkiye pazarının iki büyük oyuncusu bir arada, artık çok daha güçlüyüz. Yeni yapı ile başta müşterilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz demiştik. Kalite göstergelerimiz de ilk aydan itibaren hedeflerimize uygun olarak gerçekleşiyor ve en ön grupta yer alıyor. Bu kazanımlar tesadüf değil. Bugün itibarıyla fabrikamız Stellantis fabrikaları arasında ilk 3’te, boya atölyemiz ilk sırada yer alırken, kalite göstergelerimiz ise Stellantis içerisinde lider konumda olduğumuza işaret ediyor” diye konuştu.