Stellantis ilk Döngüsel Ekonomi Merkezi'ni Torino'da açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketi Stellantis, 40 milyon Euro yatırımla tamamlanan ilk Döngüsel Ekonomi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori Kompleksi'nde yer alan SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi (DE Merkezi), Stellantis'in döngüsel ekonomi hedeflerini 4R stratejisini ifade eden yeniden üretim (Reman), onarım (Repair), yeniden kullanım (Reuse) ve geri dönüşüm (Recycle) kapsamında 360 derecelik bir yaklaşımla ele alıyor.

Uygun fiyatlı alternatif parçalar sunulacak

İleri teknolojiye sahip merkezin temel hedefleri, parçaların ve araçların ömrünü uzatarak mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmalarını sağlamak olacak.

Bu süreç artık mümkün olmadığında ise yeniden imalat faaliyetinden ve ömrünü tamamlamış araç sökme faaliyetinden geri dönüşüm için malzemeler toplanıyor.

Bu malzemeler, yeni araç ve yeni parçalar oluşturmak üzere üretim döngüsüne geri gönderiliyor. Merkez, ilk etapta 4R stratejisini uygulayan dört etkinliği de gerçekleştirebiliyor ve kapsamı yakın dönemde daha da genişleyecek. Merkezde ilk aşamada uygulamaya alınan 4R süreçleri şöyle:

"Yeniden üretimde (Reman) motorlar, şanzımanlar ve elektrikli araç bataryaları gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler, kaliteden ödün vermeden sökülüyor, temizleniyor ve orijinal OEM normlarına göre yeniden üretiliyor.

Amaç ise Stellantis yedek parça çatısı altında SUSTAINera etiketi ile sürdürülebilir ve uygun fiyatlı bir alternatif sunmak oluyor. Tesisin 2025 yılına kadar 50 binden fazla yeniden üretilmiş parçayı yönetmesi ve bu sayının 2030 yılına kadar 150 bine çıkması bekleniyor.

Ayırma merkezinde (Yeniden Üretim, Geri Dönüşüm) tesis, yaklaşık 2,5 milyon aşınmış parçayı 2025 yılına kadar yeniden üreterek geri dönüşümünü sağlayacak. Bu sayı 2030 yılında 8 milyona çıkacak.

Araç yenilemede (Onarım, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) araçlar, yeni, yeniden üretilen veya kullanılmış parçalar kullanılarak estetik ve mekanik olarak onarılacak. Sonrasında ise Stellantis'in üretici sertifikalı ikinci el araç programı SPOTICAR ve Stellantis &You satış ve servis ağı üzerinden yeniden satılacak.

Araç sökümünde (Geri Dönüşüm, Yeniden Üretim ve Yeniden Kullanım) ise araçlar, yaşam döngülerinin sonunda, yeniden üretilecek, yeniden kullanılacak veya geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılacak parçalar için değerli bir kaynak haline gelecek. Özellikle DE Hub tarafından yönetilen kullanılmış OEM parçalar, SUSTAINera'nın 'Yeniden Kullanım' hedefine kaynak sağlamak için şirketin iş ortağı B-Parts tarafından sağlanan stokla entegre olacak."

Yüksek performanslı DE Merkezi, faaliyetler, malzeme ve süreçlerin dikey entegrasyonu arasında verimlilik ve sinerji yaratacak. Stellantis, tüketim modelini değiştirmek, çevresel etkiyi azaltmak ve şirketin 2038'e kadar net sıfır karbonlu olma yönündeki agresif karbondan arındırma hedefini daha iyi yönetmek için akıllı, entegre bir ekosistem oluşturmak üzere yeteneklerini, ekiplerini ve tesislerini oluşturuyor.

Yakın zamanda duyurulan Batarya Teknolojisi Merkezi'ne ek olarak Mirafiori Kompleksi'nde merkezin açılması, Stellantis'in İtalya'ya ve oradaki iş gücüne olan bağlılığını güçlendiriyor.

"Ortak geleceği güvence altına alacak"

Açıklamada merkezin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Döngüsel Ekonomi Merkezi, Avrupa'da yüksek performanslı mükemmel bir merkezi yaratmayı amaçlayan çok sayıda beceri ve işlevi bir araya getiriyor. Bu alanda büyüdükçe bir taraftan malzemelerin geri kazanımını ve sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını sanayileştirirken, diğer taraftan yeni teknolojiler ve çözümler geliştiriyoruz. Yeniden üretme, onarma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme konusundaki kararlılığımız, sadece gezegenimiz üzerindeki baskıyı hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda üretim ve tüketim iş modelimizi hızla dönüştürürken, ortak geleceğimizi güvence altına alarak Stellantis'e mali değer de getirecek" ifadelerini kullandı.

Tesis hakkında bilgi veren Stellantis Başkanı John Elkann da "Şirketimizin Torino'daki bu ek yatırımı, Stellantis'in sektörümüzün gelişimi noktasında İtalya'ya olan bağlılığını ve aynı zamanda topluluklarımızın geleceklerini inşa ederek kendini yenileme yeteneklerini gösteriyor. Tüm paydaşlar ve Stellantis aynı tutkuyu paylaşıp ortak bir yolda anlaştığında fikirler gerçeğe dönüşüyor. Bugün açılışını yaptığımız Döngüsel Ekonomi Merkezi ise bunun önemli bir kanıtı. Bu yatırım, otomotiv sektöründe çevreye saygıyı ekonomik kalkınmayla birleştiren örnek bir proje tesisi olacak" açıklamasında bulundu.

5 bin ton eskimiş metal dönüştürüldü

Açıklamaya göre, Stellantis, 73 bin metrekarelik DE Merkezi'nin 55 bin metrekarelik bölümünü kısmen kullanılmayan bir tesisten sağladı. Ayrıca Stellantis, bu süreçte 5 bin tonun üzerinde eskimiş metali geri dönüştürdü.

Bunun dışında tesisin ekipman ve makineleri başka noktalardan alınarak yeni makine ve ekipman alımına kıyasla yüzde 55 oranında tasarruf sağlandı. Tesiste şu an 170 vasıflı çalışan var. Bu sayının 2025'e kadar 550 kişiye çıkması öngörülüyor.

Stellantis'in temel faaliyetlerini destekleyecek merkez, grubun küresel elektrifikasyon ekosistemini güçlendirmeye ve karbon nötr olma hedeflerine ulaşmasına yönelik de şu eylemleri gerçekleştirecek:

"Ömrünü tamamlamış araçlardan kobalt, nikel, lityum ve devasa fabrikalardan hurdaların geri kazanılması amacıyla elektrikli araç bataryalarının geri dönüşüm süreci kapsamında ön arıtma için Orano ile ortaklık kurma. Ömrünü tamamlamış araçları yönetmek için Galloo ile SUSTAINera Valorauto SAS ortak girişimini kurma. Hafif ticari araçların elektrikli donanımını geliştirmek için Qinomic ile işbirliği yapma.

Prototip, Fransa'daki Lyon Euroexpo'daki Solutrans ticari fuarında sergilendi. Ham elektrikli araç batarya malzemeleri ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da planlanan altı devasa fabrika için stratejik ortaklıklar kurmak. Elektrikli araç bataryalarının şirket içi test edilmesi ve geliştirilmesi için Mirafiori Kompleksi'nde ilk Batarya Teknolojisi Merkezini açmak."

Stellantis Döngüsel Ekonomi İş Kolu, Dare Forward 2030 stratejik planında açıklanan 7 büyüyen iş kolundan biri olurken, 2030 yılına kadar 2 milyar avronun üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.