Stellantis, kritik arıza nedeniyle 300 bine yakın aracını geri çağırıyor
Stellantis, park fonksiyonu arızası nedeniyle 300 bine yakın Dodge Dart aracını geri çağırıyor.
Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri’nde vites kablosundaki bir arıza nedeniyle 298.439 Dodge Dart aracını geri çağırıyor. Bu arıza, araçların park fonksiyonunu devre dışı bırakabilir.
Arıza beklenmedik şekilde aracın hareket etmesine neden olabilir
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, çarşamba günü geri çağırma kararını duyurdu. Kurum, bu arızanın araçların beklenmedik şekilde hareket etmesine neden olabileceğini belirtti.
Güvenlik tehlikesi oluşturuyor
Sorun, ABD pazarında satılan Dodge Dart modellerini etkiliyor. Hatalı vites kablosu, araçların park konumuna düzgün şekilde geçmesini engelleyebilir. Bu durum, araç istem dışı hareket ederse potansiyel bir güvenlik tehlikesi oluşturabilir.