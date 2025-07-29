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Stellantis ve 4screen’den mobilite atağı! Araçlarda konum bazlı hizmet başlıyor

Stellantis, 4screen işbirliğiyle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki FIAT, Jeep ve Ram araçlarında konum bazlı mobilite hizmetlerini başlattı. Sürücüler, restoranlardan şarj istasyonlarına, marketten akaryakıta kadar ihtiyaçlarına özel önerilerle tanışacak.

Haber Merkezi
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Stellantis ve 4screen’den mobilite atağı! Araçlarda konum bazlı hizmet başlıyor
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Stellantis, 4screen platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki seçili araç modellerinde gerçek zamanlı konum bazlı mobilite hizmetlerini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yenilikçi modellerini daha da iddialı hale getirmek için yeni işbirliklerine imza atmaya devam ediyor.

Seçili araç modellerinde yeni hizmet başlıyor

Bu kapsamda, FIAT, Jeep ve Ram markalı seçili modellerde, Uconnect 4 veya Uconnect 5 sistemleri aracılığıyla çevredeki hizmet ve tekliflerin keşfedilebildiği dijital içerikler sürücülere sunulacak.

 Akaryakıttan, şarj istasyonuna konum bazlı hizmet

Platform, kullanıcıların sürüş sırasında çevrelerindeki restoran, market, akaryakıt ve şarj istasyonları, otoparklar, araç yıkama noktaları ve Stellantis bayilerine kolay erişimini hedefliyor. Sistemin, sürücülerin konumuna ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçlarına göre filtrelenmiş öneriler sunarak karar alma sürecini desteklemesi planlanıyor.

Tüm Stellantis markalarına genişletilecek

Dağıtımın ilerleyen dönemlerde diğer Stellantis markalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yazılım İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Cristiani Campos, işbirliğiyle müşterilere anlamlı değer sunan bağlantılı teknolojiler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Campos, söz konusu işbirliğinin ayrıca sürücülere ihtiyaç duydukları anda ve yerde, kendi tercihleri doğrultusunda faydalı içerikler sunmalarına yardımcı olacağını aktardı. 

4screen CEO'su ve Kurucu Ortağı Fabian Beste de platformun, araç içi ekranı akıllı bir mobilite yardımcısına dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Stellantis ile birlikte bu gelişmiş deneyimi birçok marka ve bölgede sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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