Stellantis ve BMW'den batarya tesisleri konusunda ortak adım

WSJ tarafından yayımlanan bir habere göre, Hollanda merkezli Stellantis ve Alman BMW ortak bir adım atarak, Panasonic Holdings ile Kuzey Amerika'da elektrikli araç bataryası fabrikaları kurmak üzere bir araya gelme konusunda görüşüyor.

Tesla için milyarlarca silindirik hücre üreten Japonya Merkezli Panasonic,tüketici cihazlarında yaygın olarak kullanılan AA pillerin büyük boyutlu bir versiyonuna benzeyen silindirik piller konusunda uzman bir üretici konumunda.