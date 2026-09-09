Stellantis'ten dev geri çağırma: 200 bine yakın araçta güvenlik riski

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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu arızanın kaza riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

201 bin 976 Jeep geri çağrılıyor

Stellantis'in ABD'de geri çağırma kararı aldığı araçların toplam sayısı 201 bin 976 olarak açıklandı.

Sorunun kaynağının, araçların lastik basıncı izleme sisteminde kullanılan yazılım olduğu belirtildi. Yazılım kaynaklı problem nedeniyle lastiklerdeki hava basıncı güvenli seviyenin altına düştüğünde sistem bunu tespit edemeyebiliyor.

Bazı durumlarda ise sürücüyü uyarması gereken gösterge ışığının devreye girmeyebileceği ifade edildi.

NHTSA'dan kaza riski uyarısı

NHTSA, düşük lastik basıncının zamanında fark edilmemesinin sürüş güvenliği açısından ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

Yetersiz lastik basıncı, aracın yol tutuşunu ve kontrolünü olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sistemin sürücüyü zamanında uyaramaması, çarpışma ihtimalini artırabilecek bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor.

NHTSA ayrıca geri çağırma kapsamındaki araçların, ABD federal mevzuatında belirlenen lastik basıncı izleme sistemi güvenlik standartlarını karşılamadığını bildirdi.

Hangi Jeep modelleri geri çağırma kapsamında?

Geri çağırma, Jeep markasının farklı modellerini ve bazı özel versiyonlarını kapsıyor.

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında şunlar bulunuyor:

Jeep Wagoneer

Jeep Wagoneer L

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee L

Jeep Grand Cherokee 4xe

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer L

Jeep Grand Wagoneer L PHEV

Jeep Cherokee

Sorun yazılım güncellemesiyle giderilecek

Stellantis, geri çağırma kapsamında araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Yetkili servislerde yapılacak işlem kapsamında araçların radyo frekansı hub yazılımı ücretsiz olarak güncellenecek.

Güncellemenin ardından lastik basıncı izleme sisteminin yeniden doğru şekilde çalışması ve düşük basınç tespit edildiğinde sürücüyü gerekli şekilde uyarması hedefleniyor.

Araç sahipleri dikkatli olmalı

Geri çağırma kapsamındaki Jeep sahiplerinin, araçlarının söz konusu kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol etmeleri ve gerekli yazılım güncellemesi için yetkili servislere başvurmaları bekleniyor.

Stellantis'in gerçekleştireceği ücretsiz güncelleme ile güvenlik riskinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.