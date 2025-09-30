Stellantis'ten Peugeot 308 ve 408'in üretildiği fabrikada üretime geçici ara kararı

Fabrikada yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı iki Peugeot modeli 308 ve 408 ile bir DS modeli olan DS7 üretiliyor.

Şirket, bu adımın zorlu Avrupa pazar koşullarına uyum sağlamak ve yıl sonuna yaklaşırken stokları en verimli şekilde yönetebilmek amacıyla atıldığını açıkladı.

Stellantis, daha önce de Avrupa’daki zayıf talep nedeniyle Fransa’daki Poissy ve İtalya’daki Pomigliano fabrikalarında Eylül sonundan itibaren üç haftaya kadar üretimi geçici olarak durduracağını duyurmuştu.