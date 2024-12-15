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Suriyeliler dönmeden önce oto pazarlarına akın etti! Araçlarını piyasanın altında veriyorlar

Ülkesindeki 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle dönüş hazırlığı yapan belirli sayıda Suriyeliler oto pazarlara akın etti. Kendine ek bütçe sağlamak isteyen bazı Suriyeliler piyasanın altında aracını satıyor.

Haber Merkezi
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Suriyeliler dönmeden önce oto pazarlarına akın etti! Araçlarını piyasanın altında veriyorlar
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Türkiye’de farklı şehirlerde yaşayan bazı Suriyeliler​ 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte dönüş hazırlığı yapıyor. Ülkesine geri dönmenin planlarını yapan Suriyeliler her bütçeye uygun araçların bulunduğu oto pazarları doldurdu. İkinci el otomobil pazarında sığınmacılardan gelecek ilanlara bakılıyor.

Oto pazarlarını doldurdular

Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu vatandaş, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuşurken, diğerleri ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" diye konuştu. Öte yandan, Suriye uyruklu vatandaşların ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altına verdiği dikkat çekti.

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