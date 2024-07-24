Tarih belli: “Otomobillere büyük zam gelecek” uyarısı

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, güvenlik paketi zorunluluğu getiren Avrupa Birliği Araç Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulaması öncesi satıcıların ciddi kampanyalar yaparak bu pakete sahip olmayan sıfır araçları elden çıkarmak istediğini, araç almak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı. Ağustos ayına ertelenmiş olan bu uygulamanın bir daha ertelenmesinin düşük ihtimal olduğunu hatırlatan Torun, “Bu güvenlik donanımlarının fiyata etkisi üç ila beş bin euro kadar olacak. Günümüz şartlarında bu rakam hiç de az değil” dedi.

"Zamdan etkilenmek istemeyen ve araç alma planı olanlar ellerini çabuk tutmalı”

Şu an süren kampanyalar ile otomobil fiyatlarının yılbaşı rakamlarının altına indiğini söyleyen Torun, “Bu kampanyalar aldın, aldın kampanyası. Bu zamdan etkilenmek istemeyen ve araç alma planı olanlar ellerini çabuk tutmalı” dedi. Güvenlik paketi nedeniyle meydana gelecek artışın ÖTV ve KDV’yi de arttırdığına dikkat çeken Torun, “Kur artışlarını da düşünürsek kar topu gibi bir yükseliş söz konusu” dedi.

Yüksek enflasyon ve bankalarda yaşanan kredi zorluklarına rağmen sıfır otomobil satışlarının arttığını ifade eden Torun, “Bu yıl finansmana erişim anlamında yaşanan tüm zorluklara rağmen haziran ayının sonuna kadar satılmış otomobil yaklaşık 600 bine ulaştı, bu rakam gayet iyi bir sayı. Aylık 100 bin satış ortalamasının bu ay 140 binlere ulaşacağını düşünüyorum. Bu durumda 2024 otomobil satışları 1.1 milyona ulaşacağını öngörüyorum” dedi.

Bayiler stok eritmek zorunda

Türkiye’de satılan araçların büyük çoğunluğunun ithal araç olduğunun altını çizen Torun, “İthal edilmiş ve satılmayı bekleyen araç sayısı oldukça fazla. Bayilerin bunları tüketmesi gerekiyor. Yoksa bunlar bayilerin sorumluluğunda kalacak. Ağustos ayından sonra artık işletme maliyetlerini de yani karlarının üzerine ekleyecekler" dedi.

İkinci el piyasası durdu

Güvenlik paketi zorunluğu ile yapılan kampanyaların sıfır otomobil satışını arttırmasıyla ikinci el piyasasının da durduğunu vurgulayan Torun, "İkinci elde otomobil kredisi zaten bankalar az veriyor. Sıfır araçlar içinde çok ciddi bir düşüş var. Kredi çekmek istediğinizde 2 milyon TL'lik bir araba için çekebileceğiniz maksimum kredi 300-400 bin TL oluyor. Vatandaş çektiği krediyi de 1 yıl içerisinde iki katı olarak ödemek zorunda. Bu durum mantıklı değil" sözlerine yer verdi.

Haziranda reel bazda ikinci el araç fiyatlarında düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştığının altını çizen Torun, “Haziranda aylık bazda düşüş ise yüzde 1,8 oldu. Ocak-Haziran arası dönemde reel fiyatlarda yüzde 13,4'lük düşüş görüldü” dedi.

Sahte yedek parça kazalara sebep oluyor

Sektörde sahte yedek parça sorunu olduğunu aktaran Torun, çok fazla sahte üretim yapıldığına dikkat çekti. Ülkeye sahte üretim yapılmış ürün ithalatının da gerçekleştirildiğini ifade eden Torun, "Bir şekilde bir kanaldan bunlar giriyor. Yurt içinde de bu merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde üretilen yedek parçalar insan sağlığını gerçekten çok ciddi tehdit ediyor. Çünkü yaşanan kazaların yüzde 40'ı araç kaynaklı" dedi.