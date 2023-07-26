Tedarik zinciri sıkıntıları Porsche’yi zorluyor

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, tedarik zincirlerine ilişkin sıkıntıların, özellikle elektrikli araç bileşenlerindeki tedarik sıkıntılarının, elektrikli araç satışı için belirlenmiş hedefleri ulaşılmasını zorlaştıracağını savundu.

911 modeli için yaklaşık 1 yıllık siparişin dolu olduğunu belirten Porsche, elektrikli Taycan modeli için parça tedarikinde sürekli bir sorun yaşanmakta olduğunu da ifade etti.