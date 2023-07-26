Tedarik zinciri sıkıntıları Porsche’yi zorluyor
Dünya spor otomobil devi Porsche, tedarik zinciri sıkıntılarının elektrikli araç satış hedefini tehdit ettiğini ileri sürdü.
Foreks
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Alman spor otomobil üreticisi Porsche, tedarik zincirlerine ilişkin sıkıntıların, özellikle elektrikli araç bileşenlerindeki tedarik sıkıntılarının, elektrikli araç satışı için belirlenmiş hedefleri ulaşılmasını zorlaştıracağını savundu.
911 modeli için yaklaşık 1 yıllık siparişin dolu olduğunu belirten Porsche, elektrikli Taycan modeli için parça tedarikinde sürekli bir sorun yaşanmakta olduğunu da ifade etti.