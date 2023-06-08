Teknoloji okulu TEKNOROB, yeniden yapılanmaya hız verdi

Esra Özarfat / BURSA

Endüstrilerin ihtiyacı olan yüksek teknoloji dönüşümünde güvenilir bir iş ortağı olmak amacıyla 14 yıl önce yola çıktıklarını anlatan TEKNOROB Genel Müdürü Suray Şentürk, gelinen noktada başta otomotiv endüstrisi olmak üzere pek çok sektöre hizmet verdiklerini anlattı. Mühendislik hizmetleri veren bir çözüm ortağı olduklarına işaret eden Şentürk, “Bir anlamda çözüm eviyiz diyebiliriz. Robotlu otomasyon ve hücre kurulumu mantığıyla özel makineler, fikstürler tasarlıyor, bir üretim hattının komple devreye alınması, otomasyon entegrasyonunu sağlıyoruz. Yetkin bir mühendis kadrosu ve iyi bir Ar-Ge birimine sahibiz. Özellikle pandemi dönemi kendi mühendislik çözümlerimizi ürettiğimiz verimli bir dönem oldu. Patenti bize ait olan hücremiz var. 2022 yılında daha nitelikli işler ve daha fazla proje yaptık. 2021-2023 arasındaki dönemde hat projeleri yapma ve devreye alma yetkinliğimizi geliştirdik. Şimdi bunun sürdürülebilirliğini sağlamak adına geleceği tasarlama sürecimiz başladı. Gelecekle ilgili tüm risk ve yatırım planlarının yapıldığı, ölçeklendiği, bununla ilgili çalışanların yetkinlik ve becerilerinin artırıldığı bir sürece girdik. Ardından da atılım sürecimiz başlayacak” dedi. Otomotiv endüstrisinde TIER 1 ve OEM’lere doğrudan hat kurduklarını anlatan Suray Şentürk, iş hacmi içinde ana sanayi oranının yüzde 20’yi geçmediğini kaydetti. 60 kişi çalışıyor. Çalı Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare alanda 60 kişi ile üretim yaptıklarını anlatan Şentürk, tasarım, robot programlama, otomasyon gibi hizmetlerin sağlandığı mühendislik ağırlıklı bir şirket olduklarının altını çizdi.

Romanya’da T-ROB ile yer alıyor

TEKNOROB olarak 2017-2019 döneminde hat projelerine yoğunlaştıklarını ifade eden Suray Şentürk, “Standart otomasyon mühendislik işlerinden ziyade hat projelerine odaklandık. Bir ana sanayi için 40 robotluk hat kuruldu. Bu sistemleri sahamızda kuruyor, ön kabulünü yaptıktan sonra kurulumunu sağlıyoruz. Bu nedenle hat ve hücre kurulumları için daha geniş bir alana ihtiyaç duymaya başladık. Bu da bizi yatırıma yöneltti. Önümüzdeki günlerde Kayapa Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimize de taşınıyoruz” diye konuştu. Romanya’da da T-ROB adı altında faaliyette olduklarını anlatan Şentürk, şu bilgileri verdi: “Romanya’daki T-ROB yatırımımız bir mühendislik evi, çözüm evi olarak şekillenmeye başladı. Ağırlıklı olarak otomotiv kaynak hatlarına yönelik projelerimiz var. Projeleri tasarlıyoruz. Romanya’daki ekibimiz devreye alıyor. Orası da bir çözüm üretim merkezi olacak, ancak şu anda devreye alma aşamasında. Ana sanayilere hizmet veren TIER 1 üreticilere hizmet veriyoruz. Türk firmaları da Balkanlara, Doğu Avrupa’ya yaptıkları yatırımlara hız verdiler. Üretim alanı olarak geniş bir alan oluşmaya başladı.”

Geleceği çalışanlarıyla şekillendiriyor

Yalın yönetim mantığıyla herkesin şirketin gelişimine katkı sağladığı bir yapı kurduklarını anlatan Suray Şentürk, “Kalite, proses iyileştirme ve insan kaynakları yapılanması ön plana çıkıyor. Öğrenen organizasyon olarak sürdürülebilirlik bakımından şirketin gelecek hedeflerine katkı sağlayacak şekildeki bir yapıya, bir mekanizmaya, kurum kimliğine bürünmesini hedefliyoruz. Çalışanlarımızdan gönüllü olanlarla 5 ana grup belirledik. Sürdürülebilir bir yapı için çalışanlarla beraber geleceği şekillendiriyoruz” dedi.