Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında sert düşüş

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Temmuz ayında trafiğe yeni kaydı yapılan taşıtlar içinde motosikletler yüzde 48,1 ile ilk sırada yer aldı. Motosikletleri yüzde 38 ile otomobiller, yüzde 9,4 ile kamyonetler, yüzde 1,9 ile kamyonlar ve yüzde 1,6 ile traktörler takip etti.

Bir önceki aya kıyasla taşıt kayıtlarında en yüksek artış otobüslerde yüzde 39,5 olurken, kamyonlarda yüzde 34,5, kamyonetlerde yüzde 18,7, otomobillerde yüzde 6,9 ve motosikletlerde yüzde 3,7 artış görüldü.

Trafikteki taşıt sayısı 34,7 milyonu aştı

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396 oldu. Bunların yüzde 51,7’sini otomobiller, yüzde 21,7’sini motosikletler ve yüzde 14,4’ünü kamyonetler oluşturdu.

Temmuzda ayrıca 907 bin 846 taşıtın devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 64,8’ini otomobiller oluşturdu. Temmuzda 78 bin 761 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Yeni kayıtlarda Renault yüzde 11,2 ile ilk sırada yer alırken, Fiat yüzde 8,3, TOGG yüzde 8,2, Hyundai yüzde 8 ve Volkswagen yüzde 7,9 pay aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 7 ayda yüzde 13,1 azaldı

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 oldu. Aynı dönemde 35 bin 336 taşıtın kaydı silinirken, trafikteki toplam taşıt sayısı net 1 milyon 134 bin 911 arttı.

Yılın ilk yedi ayında trafiğe kaydedilen 534 bin 811 otomobilin yüzde 41’i benzinli, yüzde 31,8’i hibrit, yüzde 18’i elektrikli, yüzde 8,1’i dizel ve yüzde 1,1’i LPG’li araçlardan oluştu.