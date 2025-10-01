TEPAV hesapladı: Trump vergileri Türkiye’nin otomotiv sektöründe kayıplarını artırabilir

TEPAV adına Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Prof. Dr. Yetkin Çınar tarafından hazırlanan “Tarife Savaşlarının Ticaret Kompozisyonuna Yansımaları: Türkiye Motorlu Taşıtlar Sektörü Etki Analizi” başlıklı politika notu, Trump yönetiminin tarife uygulamalarının Türkiye üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

"Yaklaşık 738 milyon dolarlık kayıp yaşanması öngörülüyor"

TEPAV'ın politika notuna göre ABD’nin motorlu taşıtlar sektöründe Türkiye’ye uyguladığı ek tarifeler ve buna karşılık diğer ülkelerin aldığı önlemler sonucunda, Türkiye’nin ABD’ye yönelik motorlu taşıt ihracatında yaklaşık 738 milyon dolarlık kayıp yaşanması öngörülüyor.

Bu etki, traktörler, binek ve ticari araçlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçalarını kapsayan sektörlerde yoğunlaşıyor.

Analiz, ABD’nin ikinci kez başkan seçilen Donald J. Trump döneminde hız kazanan tarife savaşlarının dünya ticaretini daralttığına ve motorlu taşıt ihracatçısı ülkeleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye’nin motorlu taşıt yan sanayi ihracatında önemli bir düşüş

Türkiye özelinde, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yüksek tarifeler doğrudan ihracat kaybına yol açarken ABD’nin küresel ihracatının gerilemesi yan sanayi girdi talebini de azalttı. Bu durum Türkiye’nin motorlu taşıt yan sanayi ihracatında önemli bir düşüşe neden oldu. Ayrıca ABD’den ithalatını azaltan ülkeler, ortaya çıkan boşluğu kısmen başka ülkelerden karşılamaya yöneldi. Ancak Türkiye, bu ticaret sapmalarından sınırlı ölçüde yararlanabildi. Bunun en önemli nedeni olarak ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı tarifelerin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha yüksek seviyede olması gösterildi.

"Türkiye için yeni fırsatlar sunabilir"

Çalışmada, Türkiye’nin yaşayacağı kayıpları azaltmak için çeşitli politika önerilerine yer verildi. ABD’nin uyguladığı tarifelerin Avrupa Birliği seviyesine çekilmesi halinde ihracat kayıplarının azalabileceği, bununla birlikte ABD’nin kendi otomotiv üretimini artırmaya yönelmesiyle ortaya çıkacak yan sanayi ihtiyacının Türkiye için yeni fırsatlar sunabileceği vurgulandı.

Tarife savaşlarının sektörden sektöre farklı etkiler yarattığı belirtilen çalışmada, önümüzdeki dönemde gelişmelerin sürekli izlenmesi ve her sektör için ayrı stratejiler geliştirilmesinin kritik önemde olduğu kaydedildi.