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Tesla 375 binden fazla aracı geri çağırıyor! Sürücülere kaza uyarısı yapıldı

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi Tesla, hidrolik direksiyon sorunundan dolayı 375 binden fazla aracı geri çağırdı. Sürücülere kaza uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Tesla 375 binden fazla aracı geri çağırıyor! Sürücülere kaza uyarısı yapıldı
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Tesla’nın, hidrolik direksiyon sorunundan dolayı 375 binden fazla aracı geri çağırıldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre geri çağırma, 2023.38.4'ten önceki yazılımları çalıştıran 2023 Model 3 ve Model Y araçları için geçerli olacak.

Direksiyon sorunu nedeniyle kaza riski var

Kurum, elektronik direksiyon desteğinin basılı devre kartının aşırı zorlanabileceğini ve araç durduğunda ve tekrar hızlandığında direksiyon desteğinin kaybolabileceğini belirtti.

Güç kaybı, sürücülerin özellikle düşük hızlarda aracı kontrol etmek için daha fazla çaba sarf etmesini gerektirebilir ve bu da kaza riskini artırabilir.

 Tesla ücretsiz yazılım güncellemesi yayınladı

Elon Musk'ın liderliğindeki elektrikli araç üreticisi, sorunu çözmek için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Araç sahiplerine 25 Mart'ta yazı gönderilmesi bekleniyor. Araç sahipleri, telefonla NHTSA ile iletişime geçmeleri istendi.

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