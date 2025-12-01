Tesla Avrupa’da kan kaybediyor: Norveç'te rekor kırdı

Resmi verilere göre, Tesla'nın kasım ayında Avrupa genelinde araç kayıtları geçen yılın aynı ayına kıyasla geriledi.

Fransa'da yeni Tesla satışları yüzde 58 düşüşle 1.593 araca, İsveç'te yüzde 59 düşüşle 1.466 araca ve Danimarka'da yüzde 49 düşüşle 534 araca geriledi. Ancak Norveç bu trendin dışında kaldı ve ülkede kayıtlar neredeyse üç katına çıkarak 6.215 araca ulaştı. Ulaşılan satış rakamı ile birlikte, yılın bitmesine bir ay kala yıllık satış rekorunu kırdı.

Tesla'nın Avrupa'daki yavaşlaması, CEO Elon Musk'ın geçen yıl sonlarında aşırı sağcı siyasi figürleri övmesi ve bölge genelinde protestoları tetiklemesinin ardından başladı. Kasım ayında, Güney Fransa'daki bir Tesla bayisinde çıkan büyük bir yangın, soruşturmacıların cezai soruşturma başlatmasına yol açtı.

Musk o zamandan beri siyasi yorumlarını yumuşattı, ancak Tesla'nın satışları Avrupa’da toparlanamadı.