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Tesla, binlerce Cybertruck aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 27 bin Cybertruck aracını geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle geri çağırıyor.

Haber Merkezi
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Tesla, binlerce Cybertruck aracını geri çağırıyor
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD’deki 27 bin Cybertruck araçlarını geri çağıracağını duyurdu.

Tesla’dan yapılan açıklamada, geri çağırma kararının geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle sürücü görüşünü engelleyebileceği ve kazaya neden olabileceği gerekçesiyle alındığı kaydedildi. Açıklamada, yazılım güncellemesi ile sorunun çözülebileceği aktarıldı.

Etkilenen araçlardaki Cybertruck sisteminin, kapanma işlemi tamamlanmadan yeniden başlatılması komutu alması nedeniyle geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli geldiği kaydedildi.

Tesla, bu yılın başında ABD’deki çok sayıda Cybertruck aracını cam sileceği ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı.

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