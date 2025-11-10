Tesla, Çin'de son üç yılın en kötü satışlarını yaptı

  1. Ekonomim
Tesla'nın Çin'de satışları üç yılın en düşük seviyesine geriledi. En yakın rakibi Xiaomi’nin satışları ise yükselişe geçti.

Tesla, Çin'deki satışlarında ekim ayında ciddi bir düşüş yaşadı. ABD'li elektrikli araç üreticisi, geçen ay ülkede 26.006 araç satarken, geçen yıla göre yüzde 35,8 oranında gerilemeyle son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Eylül ayında Model Y L teslimatlarının başlamasıyla satışlar 71.525 adede ulaşmıştı.

Çin’de üretilen Tesla araçlarının ihracatı ise ekim ayında 35.491 adetle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak Tesla’nın Çin elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 3,2’ye gerileyerek, bir önceki ay görülen yüzde 8,7’lik seviyeden keskin bir düşüş gösterdi ve son üç yılın en düşük oranına ulaştı.

Rakibi rekor kırdı

Şirketin Çin’deki zayıf performansı, Almanya, İspanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerindeki düşük satışlarla birlikte Avrupa kıtasında da zorlandığını ortaya koyuyor. Çin, Tesla’nın üçüncü çeyrekte ABD’den sonra en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor.

Bu sırada Xiaomi, Tesla’ya rakip olarak sunduğu SU7 sedan ve YU SUV modelleriyle ekim ayında 48.654 adetlik rekor satış gerçekleştirdi. Her ne kadar sedan modelleriyle ilgili güvenlik endişeleri gündeme gelse de Xiaomi’nin satışları yükselişini sürdürdü.

Çin genelinde otomobil satışları ise ekim ayında beklenen şekilde düştü. Tüketici güveni zayıflarken, hükümetin teşvik ve vergi indirimlerinin azalması bu düşüşte etkili oldu.

