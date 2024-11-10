Tesla, Cybertruck’ı kiralamaya açtı: İşte fiyatı...

Tesla, artık web sitesinde Cybertruck için kiralama seçenekleri sunmaya başladı.

En düşük teklif aylık 999 dolardan başlarken, araçlar 36 aya kadar kiralanabiliyor ve 7.500 dolarlık peşinat talep ediliyor.

Bu koşullarda Cybertruck’ın Cyberbeast versiyonunu kiralamak, peşinat, vergiler ve diğer ek masraflar hariç aylık bin 148 dolara mal olacak.

Tesla hisseleri yükseldi

Musk, Trump’ın zaferinden bu yana servetini en çok artıran isim oldu. Salı kapanışından bu yana yüzde 28 değer kazanan Tesla hisseleri, Musk’ın servetine 50 milyar dolar ekledi ve toplam servetini 313,7 milyar dolara çıkardı.