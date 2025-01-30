Tesla dördüncü çeyrek sonuçları beklentileri yakalayamadı

Tesla'nın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2 artarak 25,17 milyar dolardan 25,71 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 27,26 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Otomotiv gelirleri geçen yılın aynı çeyreğindeki 21,56 milyar dolardan yüzde 8 düşüşle 19,8 milyar dolara geriledi.

Faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 23 düşüşle 1,6 milyar dolara geriledi.

Şirket düşüşün ana nedeni olarak Model 3, Model Y, Model S ve Model X serilerinde ortalama satış fiyatlarının düşmesini gösterdi.

Net kar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 düşüşle 7,93 milyar dolar oldu. Hisse başına kar 2,27 dolardan 0,66 dolara geriledi.

Düzeltilmiş hisse başına net kar 76 cent olan beklentilerin altında 73 cent olarak gerçekleşti.

Geçen yılın net kar rakamı 5,9 milyar dolarlık tek seferlik gayri nakdi vergi avantajı ile desteklenmişti.