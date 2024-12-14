Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senetleri rekor kırdı. Cuma günü yüzde 4’ten fazla artış göstererek 436,23 dolardan kapanan Tesla hisseleri yeni zirvei gördü. Hafta genelinde hisse senedi yüzde 12,08 değer kazandı.

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından uçuşa geçti

Tesla'nın yükselişinde birçok faktör etkili oldu. Analistlere göre, Musk'ın ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi en önemli neden olarak öne çıkıyor.

Tesla hisseleri Trump'ın geçen ayki seçimlerdeki zaferinin ardından yüzde 73'ten fazla yükseliş yaşadı.

Reuters'ın haberine göre, Trump'ın ekibi, otonom sürüş sistemlerini içeren kazaların raporlanmasını zorunlu kılan bir Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kararını kaldırmayı önerdi. Eğer bu öneri hayata geçerse, Tesla'nın tam otonom sürüş ve Autopilot yazılımlarıyla ilgili olarak raporlamak zorunda kaldığı 1500’den fazla kazayı kapsayan yükümlülükleri azalabilir. Bu gelişme, Tesla hisselerine olumlu yansıdı.

Elon Musk’ın, Trump yönetimiyle olan yakın ilişkisi, Tesla'nın otomotiv sektörünün ötesine geçerek yapay zeka, yenilenebilir enerji, robotik ve yerli üretim gibi alanlarda da etkinliğini artırabileceği beklentisini doğurdu.

Çin'deki satış başarısı

Şirketin Çin birimi, aralık ayının ilk haftasında 21 bin 900 elektrikli araç sattığını açıkladı. Bu rakam, dördüncü çeyrek için haftalık satışlarda bir rekor olarak kaydedildi. Ayrıca kasım ayında Tesla, 73 bin araç satışıyla yılın en iyi performansını sergiledi. Bu başarının ardında sıfır faizli krediler ve yeni Model Y için sunulan 10 bin yuan (yaklaşık 1400 dolar) teşvikler gibi kampanyalar yer alıyor.

Analistler hedef fiyatlarını yükseltti

Tesla'nın bu başarıları, büyük yatırım bankalarının analizlerinde de kendine yer buldu. Deutsche Bank'tan Edison Yu, Tesla için fiyat hedefini 295 dolardan 370 dolara yükseltti ve yeni ABD yönetiminin otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri kolaylaştırabileceği beklentisine dikkat çekti. Morgan Stanley'den Adam Jonas ise Tesla'yı "en iyi seçim" olarak adlandırarak fiyat hedefini 310 dolardan 400 dolara çıkardı.