Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını bugün Ataşehir'de açıyor

Tesla, İstanbul'daki ilk mağazasını bugün açtı. Ataşehir'deki Metropol AVM'de bulunan mağaza, Tesla araçlarla deneme sürüşü yapılmasına imkân tanıyacak.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye pazarına resmen giriş yapan dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkemizdeki varlığını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz dönemlerde Ankara'da bir mağaza açan şirket, bu kez de İstanbul'daki ilk mağazasını açtığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Tesla'nın İstanbul'daki ilk mağazası, Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de yer alacak. Buraya giden vatandaşlar, randevu oluşturmaları hâlinde Tesla araçlar ile deneme sürüşü yapabilecekler.

Tesla'nın mağaza açılışı saat 10.00'da başladı

Tesla'nın resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre mağaza açılışı bugün saat 10.00 itibarıyla gerçekleşti.