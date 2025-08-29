Tesla, Model Y SR RWD’nin fiyatına zam yaptı

  1. Ekonomim
Yeni Model Y Performance modelinin lansmanını gerçekleştiren Tesla, en düşük paketi olan 'arkadan çekiş' modelinin fiyatına zam yaptı.

Tesla, Türkiye’de araç fiyatlarında güncellemeye gitti.

Tesla’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce 2.241.000 TL’den satışa sunulan Tesla Model Y SR RWD, yeni güncelleme sonrasında 2.305.500 TL’den satılmaya başlandı.

Buna göre arkadan çekişli modelde 64 bin 500 TL’lik fiyat artışı gerçekleşti.

Yeni Tesla Model Y lansmanı gerçekleştirildi

Öte yandan uzun süredir aktif olarak testleri gerçekleştirilen yeni Tesla Model Y Performance, resmi olarak görücüye çıkarıldı.

Çift elektrik motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabilen 460 beygirlik yeni Tesla Model Y Performance, standart Model Y’nin genel gövde yapısını; daha sportif 21 inç jantlar, karbon fiber rüzgârlık ve aerodinamik performansı artırmaya yönelik gövde parçalarıyla (daha sportif tamponlarla) güncelliyor.  

İçerisinde 16 inç boyutunda daha büyük bir ana ekranın ve karbon fiber parçaların yer aldığı Model Y Performance, Tesla’nın açıklamasına göre adaptif süspansiyon sistemi ve benzersiz sürüş modlarıyla geliyor.

Kalça desteği, ısıtma ve havalandırma özellikleriyle donatılmış “Performance Sport” koltukların kullanıldığı araç için Tesla Türkiye’nin sitesinde temsili olarak 4.494.420 TL fiyat listeleniyor.

WLTP menzili 580 km olan model, maksimumda 250 km/s hıza çıkabiliyor.

