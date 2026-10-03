Tesla Model Y Türkiye fiyatları zamlandı

Tesla Türkiye, elektrikli SUV modeli Model Y’nin üst donanım seçeneklerinin fiyatlarını 2 Ekim itibarıyla güncelledi. Yapılan düzenlemeyle Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker versiyonlarının fiyatları yükseldi.

Temmuz ayında gerçekleştirilen fiyat artışının ardından fiyatı değişmeyen standart arkadan itişli Model Y ise mevcut fiyatıyla satışa sunulmaya devam ediyor.

En yüksek fiyat artışı Performance versiyonunda

Yeni fiyat düzenlemesiyle Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonunun fiyatı 3 milyon 682 bin TL’den 3 milyon 906 bin TL’ye çıktı. Bu versiyondaki artış 224 bin TL oldu.

Model Y Premium Long Range Dört Çeker versiyonunun fiyatı ise 4 milyon 410 bin TL’den 4 milyon 620 bin TL’ye yükseldi. Böylece bu modeldeki fiyat artışı 210 bin TL olarak gerçekleşti.

Serinin en yüksek fiyatlı seçeneği olan Model Y Performance Dört Çeker de zamdan etkilendi. Daha önce 4 milyon 756 bin TL fiyatla satılan versiyonun yeni fiyatı 4 milyon 996 bin TL oldu. Performance Dört Çeker’deki artış 240 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Standart Model Y’nin fiyatı değişmedi

Tesla Model Y serisinin giriş seviyesini oluşturan standart arkadan itişli versiyonun fiyatında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Model Y’nin bu versiyonu 2 milyon 474 bin TL fiyatla satışa sunulmaya devam ediyor.

Son fiyat artışıyla birlikte Model Y ailesindeki en pahalı seçenek olan Performance Dört Çeker’in fiyatı 4 milyon 996 bin TL’ye yükselmiş oldu.

Tesla Türkiye ayrıca siparişi verilen tüm Model Y versiyonları için tahmini teslimat tarihini Şubat-Mart 2027 olarak açıkladı.