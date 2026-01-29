Tesla, robot üretimine ağırlık verecek, Model X ve S üretimini durduruyor

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin bu yıl Model S ve Model X elektrikli araçlarını kademeli olarak üretimden kaldıracağını duyurdu.

Musk, Kaliforniya’daki Fremont fabrikasının otomobil üretimi yerine insansı robotların üretileceği bir tesise dönüştürüleceğini açıkladı.

Üretim duracak ama teknik destek sürecek

Yatırımcılar ve Wall Street analistleriyle yapılan görüşmede konuşan Musk, kararın Tesla’nın robotaksi ve insansı robotlara odaklanan yeni stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. “Önümüzdeki çeyrekte Model S ve Model X üretimini azaltmayı ve esasen durdurmayı planlıyoruz” diyen Musk, mevcut kullanıcılar için teknik desteğin süreceğini ifade etti.

"S ve X programlarını sonlandırmanın zamanı geldi"

Musk, “Bu biraz hüzünlü ama S ve X programlarını sonlandırmanın zamanı geldi. Bu, otonom bir geleceğe geçişimizin bir parçası” dedi.

2012’de piyasaya sürülen Model S ve 2015’te tanıtılan Model X, elektrikli araçların ana akım haline gelmesinde önemli rol oynamış, Tesla’nın küresel ölçekte büyümesini hızlandırmıştı.