Tesla, S ve Model X'in fiyatlarında indirime gitti
ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla, şirketin CEO'su Elon Musk'ın farklı modellere yaptıkları son indirimlerin talebi artırdığını açıklamasının ardından en pahalı iki elektrikli araç modelinin de ABD'deki fiyatını düşürdü.
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Tesla, Model S Performance aracının fiyatını yüzde 4 ve daha pahalı olan Model X aracının fiyatını yüzde 9 düşürerek bu aralıkta değişen indirimlerle yılın başından bu yana beşinci fiyat düzenlemesine gitti.
Musk geçen aylarda pek çok kez Tesla'nın talebi artırmak için fiyat indirmeye odaklanacağını ifade etmiş ve Ocak'ta uygulanan dünya genelindeki indirimlerle siparişlerde artış görüldüğünü açıklamıştı.