Tesla, S ve Model X'in fiyatlarında indirime gitti

Tesla, Model S Performance aracının fiyatını yüzde 4 ve daha pahalı olan Model X aracının fiyatını yüzde 9 düşürerek bu aralıkta değişen indirimlerle yılın başından bu yana beşinci fiyat düzenlemesine gitti.

Musk geçen aylarda pek çok kez Tesla'nın talebi artırmak için fiyat indirmeye odaklanacağını ifade etmiş ve Ocak'ta uygulanan dünya genelindeki indirimlerle siparişlerde artış görüldüğünü açıklamıştı.