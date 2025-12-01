Tesla satışları Fransa’da sert düştü
Fransa'da yeni araç kayıtları düştü, Tesla'da düşüş yüzde 58 oldu.
Fransa’daki yeni araç kayıtları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,3 düşerek 132.927 adede geriledi. Kasım ayında Tesla satışları ise sert şekilde daraldı.
Fransız otomotiv birliği PFA’nın verilerine göre, Tesla’nın satışları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,83 düşüşle 1.591 adede geriledi.
Yıl başından bu yana Tesla’nın Fransa’daki toplam satışları yüzde 32,79 oranında düşerken, genel otomotiv pazarı aynı dönemde yüzde 4,92 daraldı.