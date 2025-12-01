  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tesla satışları Fransa’da sert düştü
Takip Et

Tesla satışları Fransa’da sert düştü

Fransa'da yeni araç kayıtları düştü, Tesla'da düşüş yüzde 58 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla satışları Fransa’da sert düştü
Takip Et

Fransa’daki yeni araç kayıtları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 0,3 düşerek 132.927 adede geriledi. Kasım ayında Tesla satışları ise sert şekilde daraldı.

Fransız otomotiv birliği PFA’nın verilerine göre, Tesla’nın satışları Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,83 düşüşle 1.591 adede geriledi.

Yıl başından bu yana Tesla’nın Fransa’daki toplam satışları yüzde 32,79 oranında düşerken, genel otomotiv pazarı aynı dönemde yüzde 4,92 daraldı.

Otomotiv
Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor
Tesla Türkiye'de yeni sipariş dönemi 2 Aralık'ta başlıyor
2025-2026 TÜVTÜRK muayene ücreti: TÜVTÜRK otomobil, ticari, kamyonet muayene ücreti ne kadar oldu?
2025-2026 TÜVTÜRK muayene ücreti: TÜVTÜRK otomobil, ticari, kamyonet muayene ücreti ne kadar oldu?
BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı
BYD, 90 bine yakın hibrit aracını geri çağırma kararı aldı
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızının nadir bulunun arabasına açık artırmada 23 milyon TL'lik teklif
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızının nadir bulunun arabasına açık artırmada 23 milyon TL'lik teklif
Otomotiv ihracatında yeşil dönüşüm
Otomotiv ihracatında yeşil dönüşüm
Elektrikli araç şarjında yeni dönem: Lokasyon ve saat bazlı tarife geliyor
Lokasyon ve saat bazlı tarife geliyor