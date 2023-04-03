Tesla satışları yarın başlıyor

AYSEL YÜCEL

ABD’li elektrikli araç devi Tesla, uzun süredir beklenen Türkiye lansmanını bu akşam İstanbul Kanyon AVM’de gerçekleştirdi. Lansman kapsamında markanın pazara sunacağı ilk model olan Tesla Model Y’nin de fiyatı açıklandı.

Lansmanda konuşan Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer, Tesla Model Y’nin yarın itibarıyla (4 Nisan) online satışa açılacağını duyurdu. Teslimatlar ise mayısta başlayacak. Kemal Geçer, lansmanda yaptığı konuşmasında, Berlin’de üretilen Tesla Y modelinde çok sayıda Türk tedarikçi ve mühendisin imzası olduğuna dikkat çekti.

Rekabetçi fiyat şaşırttı

Model Y, Türkiye’de üç farklı versiyonla satışa çıkıyor. Arkadan itişli, 430 km menzile sahip Standard Range versiyonu 1.548.732 TL’den pazara sunuluyor. Çift motorlu ve 533 km menzile sahip versiyon 1.619.532 TL’den satışa çıkarken, çift motorlu ve 514 km menzile sahip “Performance” versiyon ise 1.778.821 TL fiyatla satılacak. Aracın fiyatının beklentilerin üzerinde düşük olduğu dikkat çekerken, CEO Kemal Geçer, pazara en rekabetçi fiyatla çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret etti. Geçer, Tesla Model Y’nin Avrupa’dan daha ucuza Türkiye’ye geldiğini, ancak vergi sistemi nedeniyle fiyatının diğer ülkelerden yüksek olduğunu söyledi.

Model 3 vergiye takıldı

Markanın en çok satan modeli Tesla Model 3 ise, Türkiye’nin ABD ve Çin’e uyguladığı ek vergiler nedeniyle şimdilik pazara sunulmayacak.