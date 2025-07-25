Tesla Türkiye'den ÖTV değişikliği açıklaması: Planlanan listelemeler askıya alındı

Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki son değişikliğin ardından Tesla Türkiye önemli bir açıklama yaptı. Şirket, hali hazırda siparişi bulunan müşterilerinin baz fiyatlarının korunacağını duyurdu.

"Fiyatlarda başka bir değişiklik yapılmayacak"

Tesla’nın açıklamasında, mevcut sipariş sahiplerinin sadece güncel ÖTV oranından etkileneceği ve fiyatlarda başka bir değişiklik yapılmayacağı vurgulandı. Bu karar, “mevcut siparişleri olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma amaçlı iyi niyet göstergesi” olarak nitelendirildi.

Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş müşteriler ise herhangi bir değişiklikten etkilenmeyecek.

Yeni listeleme bilgilendirmeleri yakında yapılacak

ÖTV güncellemesinin ardından Tesla, Temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerini geçici olarak duraklattı. Şirket, yeni listelemelerin ne zaman aktif edileceğine dair bilgilendirmenin yakında yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, “ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; lütfen takipte kalın” ifadelerine yer verildi.