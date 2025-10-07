Tesla, Uygun fiyatlı Model Y'yi bugün tanıtacak

Tesla, hafta sonu sosyal medya platformu X üzerinden iki kısa video paylaştı. İlk videoda karanlıktan belirgin farlar görülürken, ikincisinde birkaç saniyeliğine dönen bir tekerlek yer aldı. Videoların sonunda ise yalnızca "10/7 (7 Ekim)" tarihi yer aldı.

Şirket önceki büyük lansmanlarda olduğu gibi bir fiziksel tanıtım etkinliği planlandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak analistler, yatırımcılar ve Tesla hayranları şirketin önemli bir duyuru yapmasını bekliyor.

Elon Musk'tan “herkesin alabileceği Tesla” hedefi

Tesla CEO'su Elon Musk, yıllardır kitlelere ulaşacak uygun fiyatlı elektrikli araç sözünü veriyor. Ancak geçtiğimiz yıl, 25 bin dolarlık yeni bir model üretim planını iptal etmişti. Bu hafta tanıtılması beklenen aracın ise tamamen yeni bir model değil, mevcut üretim ve tasarım altyapısı üzerine geliştirilen “uygun fiyatlı” bir versiyon olacağı belirtiliyor.

Geçen yıl sonunda Musk, yeni aracın ABD'de vergi teşvikleri dahil 30 bin doların altında fiyatlanacağını söylemişti. Ancak ABD'de 7 bin 500 dolarlık elektrikli araç teşvikinin sona ermesi, fiyatları fiilen yükseltti. Bu durum ikinci çeyrekte satışları rekor seviyeye taşırken, yılın geri kalanında yavaşlama beklentisini beraberinde getirdi.

Musk, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Aracı satın alma isteği çok yüksek. Sadece insanların banka hesaplarında yeterince para yok. Aracı ne kadar uygun fiyatlı hale getirebilirsek, o kadar iyi” ifadelerini kullandı.

Musk, daha önce aracın üretiminin haziran sonuna kadar başlamasını vaat etmişti. Ancak Tesla, temmuz ayında sadece “ilk üretim prototiplerini” tamamlayabildiğini duyurdu. Şirket, yeni aracın yılın son çeyreğinde müşterilere sunulacağını açıkladı.

Tesla son dönemde Çin ve Avrupa’daki yoğun rekabetin etkisiyle, yaşlanan ürün gamında satış düşüşleri yaşıyor. Musk’ın siyasi açıklamaları ve aşırı sağ eğilimli görüşleri, özellikle Avrupa’da marka sadakatini de olumsuz etkiledi.

Yılın başlarında Tesla, yenilenmiş Model Y versiyonunu tanıtarak iç mekanda dokunmatik ekran ve yeni aydınlatma barları gibi küçük tasarım yenilikleri sunmuştu.