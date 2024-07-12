Tesla'da fiyat düştü, hedef yükseldi

UBS Group AG, Tesla hisseleri için tavsiyesini ABD'li elektrikli otomobil üreticisinin hisselerinin yapay zeka planlarına ilişkin iyimserlikle "çok fazla, çok erken" yükseldiği endişesiyle düşürdü.

Joseph Spak'ın da aralarında bulunduğu analistler, "Yapay zekaya yönelik piyasa coşkusu azalırsa, bu Tesla'nın katsayısını etkileyebilir" değerlendirmesini yaparak tavsiyeyi "nötr"den "sat"a indirdi. Ancak hedef fiyat 147 dolardan 197 dolara yükseltildi.

"Görünürlük eksikliği ve büyüme fırsatlarının daha uzun bir zaman ufkunda gerçekleşmesi (ya da hiç gerçekleşmemesi) riski göz önüne alındığında" not indiriminin haklı olduğunu yazan analistler, hisse senedinin bir yıllık ileriye dönük kazanç tahmini ile hesaplandığındı 80 F/K oranı ile işlem gördüğünü belirtti.