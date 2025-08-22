Tesla'dan Cybertruck fiyatlarına zam

Zamla birlikte Cyberbeast'in fiyatı 114 bin 990 dolara çıktı. Model, "Luxe Package" adlı yeni bir paketle sunuluyor. Bu pakette Denetimli Tam Otonom Sürüş (Supervised Full Self-Driving) özelliği ve Tesla'nın Supercharger ağına ücretsiz erişim de yer alıyor. Diğer Cybertruck modellerinin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2019'da Cybertruck için yaklaşık 40 bin dolarlık başlangıç fiyatı vadetmişti. Ancak araç 2023'ün sonunda piyasaya sürüldüğünde taban fiyat 60 bin 990 dolar olarak açıklanmış, bu da önceki hedefin yüzde 50 üzerinde kalmıştı.

Ford'un F-150 Lightning'i ve Chevrolet'in Silverado EV modeli gibi rakip araçlar, belirli versiyonlarda daha düşük giriş fiyatlarıyla sunuluyor. Cybertruck'ın yükselen fiyatı, bu rekabeti daha da kızıştırıyor. Tesla ayrıca stoktaki bazı Cybertruck'larda yaklaşık 10 bin dolara varan indirimler de yapıyor.

Musk, Tesla'nın yılda 125 binden fazla Cybertruck üretecek kapasiteye sahip olduğunu, bu rakamın 2025'te 250 bine çıkabileceğini belirtmişti. Ancak aynı zamanda üretim sürecinin zorlu geçeceği konusunda da uyarmıştı.

Beklentilerin gerisinde kaldı

Cybertruck satışları, şirketin toplam teslimatlarının küçük bir bölümünü oluşturuyor. Sürekli yaşanan geri çağrılmalar ve kalite sorunları nedeniyle talep zayıfladı.

Tesla, Cybertruck teslimat sayılarını açıklamıyor. Ancak Mart ayında yaklaşık 46 bin aracın geri çağrılması, Kasım 2023'te başlayan teslimatlardan 27 Şubat 2025'e kadar olan dönemde üretilen araçları kapsıyor. Bu da satışların, Musk'ın açıkladığı yıllık kapasite hedeflerinin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.