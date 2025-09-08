Tesla'dan SuperCharger ücretlerine zam: Artık daha maliyetli

  1. Ekonomim
Tesla, SuperCharger istasyonlarında geçerli olacak yeni fiyat tarifesini duyurdu. Tesla sahipleri için kWh ücreti 8,50 TL'den 8,90 TL'ye çıkarıldı. Böylece fiyatlarda yüzde 4,7 oranında artış gerçekleşti.

Tesla, SuperCharger istasyonlarında uygulanacak yeni fiyat tarifesini açıkladı. Tesla araç sahipleri için kilovat saat (kWh) ücreti 8,50 TL’den 8,90 TL’ye yükseltildi ve böylece fiyatlar yüzde 4,7 oranında arttı.

Araç kullanıcıları zam ile karşılaştı

Tesla dışındaki elektrikli araç kullanıcıları ise daha yüksek bir zamla karşılaştı. kWh başına ücret 10,60 TL’den 12,50 TL’ye yükselerek yüzde 17,92 oranında arttı.

Öte yandan, SuperCharger istasyonlarında uygulanan bekleme ücreti 20 TL olarak sabit kaldı. Maksimum şarj gücü ise 250 kW seviyesinde korunuyor.

