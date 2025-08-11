Tesla'dan Türkiye'ye teşekkür kampanyası: Enhanced Autopilot yarı fiyatına satılacak

Kampanya kapsamında paketin fiyatı 57 bin 500 TL + KDV olarak belirlendi.

Kampanya teşekkür mesajıyla duyuruldu

Tesla, kampanyayı "Türkiye’deki Tesla sahiplerine özel teşekkür" ifadesiyle tanıttı. Şirketin açıklamasında, kampanyanın yalnızca Türkiye'deki mevcut araç sahiplerine yönelik olduğu belirtildi.

Duyuru



Bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30 tarihinde gerçekleştirilecektir. (bu, Ekim ayı öncesinde son listeleme tarihidir).



Lütfen, eşleşmesi kalkan araçların hafta içi her gün saat 18:00’de envanter sayfasında otomatik olarak tekrar listeleneceğini… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 11, 2025

Enhanced Autopilot nedir

Enhanced Autopilot paketi, Tesla’nın Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarında yazılım güncellemesiyle kullanılabilen bir özellik olarak öne çıkıyor. Temel Autopilot sistemine göre daha fazla otonom sürüş yeteneği sunan bu paket, Full Self-Driving (Tam Otomatik Sürüş) sistemi kadar kapsamlı özellikler içermiyor.

Tesla, envanter açıklaması yapacak

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 5 Eylül tarihinde saat 18:30’da bir envanter listelemesi gerçekleştireceğini bildirdi. Bu duyuruyla birlikte, şirketin mevcut araç stokları kullanıcılarla paylaşılacak.

Hazır araçlar hemen satın alınabilecek

Tesla, elindeki hazır araçları internet sitesinde yer alan envanter sayfası üzerinden yayımlıyor. Bu araçlar, özel siparişle üretilen modellerin aksine, bekleme süresi olmadan doğrudan satın alınabiliyor.