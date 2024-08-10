Tesla’dan zam: En ucuz Cybertruck’ın fiyatı arttı

Tesla’nın yaptığı duyuruya göre, 61 bin dolarlık en ucuz Cybertruck modelinin sipariş alımını durdurduğunu ve 100 bin dolarlık versiyonu anında sipariş verilebilecek şekilde satışa çıkardığını açıkladı. Modelin teslimatlarının bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Tesla Cybertruck modeline talep, aracın arzını belirliyor. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, bu aracın geliştirilmesine büyük yatırımlar yaparken, yıllık 200 bin adet üretim hedefi belirlemişti.

2023 Ekim ayında Musk, Tesla'nın Cybertruck için 1 milyon rezervasyon aldığını açıklarken, Reuters'ın haberine göre, fiyatların beklenenden yüksek olması ve menzilin düşük kalması nedeniyle bazı müşteriler daha ucuz modelleri bekliyor.

CNBC-e’nin otomotiv/tesla-en-ucuz-cybertruckin-fiyatini-100-bin-dolara-cikardi-h2715">aktardığına göre, Guidehouse Insights analisti Sam Abuelsamid, "Bu durum, talebin 1 milyondan çok daha az olduğunu gösteriyor" dedi.

Cox Automotive'e göre, Cybertruck temmuz ayında yaklaşık 4 bin 800 adet satarak şimdiye kadarki en iyi ayını geçirdi. ABD'de 100 bin doların üzerinde fiyatlandırılan en çok satan araç olan Cybertruck için Cox'tan bir sözcü, "Şu ana kadar 16 binden fazla sattılar, ancak bu fiyat seviyesinde yüksek satış hacmini sürdürmek zor olacak" dedi.

Beklenti 40 bin dolardı

Cybertruck, "Blade Runner" filminden esinlenerek tasarlanan trapezoidal dış görünümü ve paslanmaz çelik gövdesiyle dikkat çekiyor.

Araç, yıllarca süren gecikmeler ve zorlu bir üretim sürecinin ardından 2023 Kasım ayında teslimatlara başlamıştı. Elon Musk, 2019'da aracın 40 bin dolara mal olacağını ve tek şarjla 500 milin üzerinde menzile sahip olacağını söylemiş ancak bu hedeflerin oldukça üzerinde bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Tesla'nın web sitesinde artık 400 kilometre menzile sahip ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 61 bin dolarlık Cybertruck modeli için satışlar kapalı, ancak 510 kilometre menzile sahip 99 bin 990 dolarlık çift motorlu Foundation Limited serisi bu ay içinde ve 484 km menzile sahip 119 bin 990 dolarlık üç motorlu Foundation Cyberbeast de ekim ayından itibaren teslim edilebilir şekilde siparişe açık görünüyor.