Tesla'nın 3 sıralı Model Y'si ABD'de satışta

Tesla, en çok satan modeli Model Y'nin üç sıra koltuklu versiyonunu ABD'deki müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müşterilerin artık ABD ve Porto Riko'da Model Y Long Wheelbase (Model YL) modelini sipariş edebileceğini duyurdu. Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil üreticisi, söz konusu modeli geçen yıl Çin'de satışa sunarak yoğun rekabetin yaşandığı pazarda orta sınıf aileleri hedeflemişti.

Üç sıra halinde altı koltuğa sahip Model YL'nin daha geniş araç tercih eden ABD'li tüketiciler için cazip bir seçenek olması bekleniyor. Musk, geçen yıl ağustos ayında yaptığı açıklamada, modelin ABD'de 2026'nın sonlarına kadar üretime alınmayacağını ve otonom araçların yaygınlaşması nedeniyle hiç üretilmeyebileceğini söylemişti.

Tesla, üç sıralı Model Y'nin ABD'de satışa sunulduğunu, analist beklentilerini aşan ikinci çeyrek teslimat verilerinin açıklanmasının ardından duyurdu.