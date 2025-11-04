  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tesla'nın Çin'de satışları geriledi
Takip Et

Tesla'nın Çin'de satışları geriledi

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, Tesla’nın satışları ekim ayında geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla'nın Çin'de satışları geriledi
Takip Et

Çin Binek Otomobil Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 9,9 düşüşle 61.497 adede geriledi. Bu, eylül ayındaki yüzde 2,8'lik artışın tersine döndüğü anlamına geliyor.

ABD'li otomobil üreticisinin Şanghay fabrikasında üretilen Model 3 ve Model Y araçlarının satışları, eylül ayına göre yüzde 32,3 oranında azaldı.

Tesla'nın en büyük Çinli rakibi BYD de, küresel araç satışlarında geçen ay yüzde 12'lik bir düşüş yaşadı. Bu, arka arkaya ikinci ay düşüşü ve son yaklaşık iki yıl içindeki en keskin düşüş olarak kaydedildi.

Otomotiv
Otomobil satışları 1 milyon sınırını aştı
Otomobil satışları 1 milyon sınırını aştı
Borusan/Tiftik açıkladı: Jaguar'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu
Borusan/Tiftik açıkladı: Jaguar'ın Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu
BYD satışlarda geriliyor: Hisseler 9 ayın en düşük seviyesine indi
BYD satışlarda geriliyor: Hisseler 9 ayın en düşük seviyesine indi
Togg'dan Almanya'da bir ilk
Togg'dan Almanya'da bir ilk
Altını bozduran galeriye koştu
Altını bozduran galeriye koştu
Tesla'nın AB ülkelerinde satışı düştü
Tesla'nın AB ülkelerinde satışı düştü