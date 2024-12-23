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Tesla’nın Çinli rakibi iflas etti! Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyordu

2021'de Çinli devler Baidu ve Geely'nin büyük yatırımlarıyla Tesla'ya rakip olarak kurulan Jiyue, iflas etti. Hızla pazar payı kazanan marka, uygun fiyatlarla binlerce elektrikli araç üretmişti, ancak araçların akıbeti şimdilik belirsiz. Jiyue, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyordu.

Haber Merkezi
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Tesla’nın Çinli rakibi iflas etti! Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyordu
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Elektrikli araç üreticisi Ji Yue Auto, operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Çinli devler Baidu ve Geely'nin desteğiyle kurulan şirket, uygun fiyatlı ve akıllı otomobil modelleriyle dikkat çekiyordu. Özellikle 10 dakikada 600 km şarj edilebilen yeni modelle ilgi uyandırmıştı.

Ancak, toplamda 50 milyar yuan yatırım alan girişim, borçlarının 7 milyar yuana ulaşmasıyla mali zorluklar yaşamaya başladı ve sonunda iflas etti. Üretim yapan tedarikçi firmalar ve çalışanlar için zor günler başlarken, yaklaşık 1000 adet satılmamış aracın ve piyasadaki araçların durumu belirsizliğini koruyor. Ji Yue'nin Jiyue 01 ve Jiyue 07 modelleri, Çin'de toplam 9 bin 767 adet satış yapmıştı.

Türkiye’de tüketiciler de dört gözle bekliyordu

Ji Yue’nun uygun fiyat skalası Türkiye’deki tüketicilerin de ilgisi toplamıştı. Geely tarafından Türkiye’ye getirileceği belirtilen marka dört gözle bekleniyordu. Markanın sadece 10 dakika şarjla 600 km menzile ulaşan son model otomobili Jiyue 07, 28.000 dolar olarak belirlenen başlangıç fiyatı ile büyük ilgi çekmişti.

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