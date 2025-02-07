Tesla'nın Model X otomobiline 5 bin dolar zam

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model X otomobillerinin ABD'deki fiyatlarına 5 bin dolar zam yaptı. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre, Model X dört çeker versiyonunun fiyatı 79 bin 990 dolardan 84 bin 990 dolara çıktı. Daha güçlü olan 'Plaid' versiyonunun fiyatı ise 94 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara yükseldi.

Kanada’da da zam gelmişti

Tesla, Aralık 2023'te Model S fiyatlarını da 5 bin dolar artırmış, Kanada'daki tüm modellerin fiyatlarını ise 1 Şubat'tan itibaren yükseltmişti. Şirket, son fiyat artışlarının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Maliyetleri düşürmeye çalışıyor

Tesla, üretim maliyetlerini azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada, hammadde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle araç üretiminde kullanılan malzeme ve işçilik maliyetlerinin dördüncü çeyrekte en düşük seviyeye ulaştığını belirtmişti.

Tesla'nın net karı yüzde 71 azaldı

Tesla, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirinde sınırlı bir artış yaşanırken, net karında ise ciddi bir düşüş kaydedildi.

Tesla’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 25,7 milyar dolara ulaştı. Ancak şirketin net karı, yüzde 71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. 2023’ün son çeyreğinde Tesla’nın net karı 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.