  Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!

Tesla'ya rakip olma iddiası ve yüksek beklentilerle piyasaya giren ABD'li elektrikli araç üreticisi Fisker, beklenenin aksine hızlı bir çöküş süreci yaşadı. Şirket, araç teslimatlarında yaşanan gecikmeler, üretim hattındaki aksaklıklar ve özellikle batarya sistemlerinden kaynaklanan teknik sorunlarla baş edemedi. Bu problemler, Fisker'ın finansal olarak sarsılmasına ve nihayetinde iflasın eşiğine gelmesine neden oldu. İflas sürecinin hemen ardından, şirketin Kaliforniya'daki merkez ofisi ani bir kararla boşaltıldı. Öyle ki, çalışanlar kişisel eşyalarını bile toplayamadan ofisler terk edildi

Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi!
2020'de elektrikli otomobil pazarına iddialı bir giriş yapan Fisker, yatırımcılarına yüz binlerce araç satışı ve Tesla'ya korku salacak bir rakip olma sözü vermişti. Ne var ki, bu büyük hayaller bir türlü gerçeğe dönüşemedi.

Şirketin 2020'de açıkladığı 10.4 milyar dolarlık gelir hedefi, ulaşılamaz bir hayal olarak kaldı. 2023'ün sonuna gelindiğinde Fisker'ın elde edebildiği gelir yalnızca 273 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olan ise, aynı dönemde açıklanan 939 milyon dolarlık net zarardı. Bu ezici finansal sonuç, yatırımcıların şirkete olan son umutlarını ve güvenini de tamamen yok etti.

Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi! - Resim : 1

Bataryalarda yaşanan aksaklıklar, çöküşte kritik rol oynadı

Elektrikli araçların kalbi olan bataryalarda yaşanan aksaklıklar, Fisker’in çöküşünde kritik rol oynadı. Geliştirilen batarya sistemleri, vaat edilen menzil ve performansı sunamadı, bazı modellerde güvenlik ve dayanıklılık sorunları da ortaya çıktı. “Devrimsel batarya teknolojisi” söylemi ise gerçekte yalnızca bir pazarlama unsuru olarak kaldı.

Artan borç yükü

Azalan nakit akışı ve artan borç yükü, Fisker’i 2024’te iflas başvurusunda bulunmaya zorladı. Bir dönem Tesla’nın en ciddi rakibi olarak gösterilen şirket, sessiz sedasız otomotiv tarihine karıştı.

Tesla'nın rakibi iflas etti: Milyon dolarlık net zarar! Ofisler terk edildi! - Resim : 2

Çalışanlar eşyalarını toplamadan ayrıldı

La Palma, California’daki genel merkez, iflasın ardından adeta bir “zaman kapsülü”ne dönüştü. Çalışanlar eşyalarını toplamadan ayrılmış, ofiste prototipler, batarya parçaları, otomotiv ekipmanları ve tehlikeli kimyasal maddeler olduğu gibi bırakılmıştı. Bazı varlıklar, mülk sahibinin açıklamasına göre Heritage Global Partners aracılığıyla müzayedeye çıkarıldı.

Fisker’in iflası, yalnızca finansal bir başarısızlık değil; aynı zamanda operasyonel yönetimdeki eksiklikleri de gözler önüne serdi. Bir zamanlar “Tesla’nın en güçlü rakibi” olarak lanse edilen şirket, geride batarya enkazları ve tamamlanmamış prototiplerle tarihe geçti.

