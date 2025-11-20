Tesla'nın ucuz Model Y'si Türkiye'de ilk kez görüldü: Fiyatı ne kadar olacak?

Tesla’nın “daha ulaşılabilir fiyatlı” yeni Model Y versiyonu Türkiye’de ilk kez ortaya çıktı. Yeni modelin Kocaeli’de taşıyıcılar üzerinde ilerlediği görüldü. Bu gelişme, Tesla’nın Türkiye için yeni sevkiyat sürecini başlatmış olabileceği ve showroom açılışı ile satışların kısa süre içinde başlayacağı olarak yorumlandı.

Daha hızlı teslimat dönemi başlıyor

Paylaşılan bilgilere göre yeni Model Y, Türkiye’de daha önce satışa çıkan Premium donanımlı versiyonlara kıyasla çok daha hızlı teslim edilecek.

Fiyatı belli oldu mu?

Modelin Türkiye fiyatı, donanım seviyeleri ve menzil seçenekleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak araçların showroomlara doğru yola çıkmış olması, fiyat ve konfigürasyon bilgilerinin de önümüzdeki günlerde açıklanacağına işaret ediyor.

Ucuz Tesla Model Y'nin fiyatı ne kadar?

Ekim ayında tanıtılan ve ucuz iddiasıyla piyasaya sürülen yeni Model Y'nin Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. ABD'de 39 bin 999 dolar ve 36 bin 999 dolar fiyatları arasında satışa sunulan modeller, Elon Musk'ın 30 bin dolar altında olacak iddialarının ardından hayal kırıklığı yaratmıştı. Ucuz Model Y'nin Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve ne kadar olacağı konusu ise henüz netleşmedi.