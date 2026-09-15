Ticaret Bakanlığı: DTÖ’nün otomobil raporu Türkiye’ye yükümlülük getirmiyor

ANKARA (EKONOMİ)

DTÖ bir süre önce Türkiye’nin otomobil ithalatına yönelik uyguladığı ilave vergilerle ilgili bir panel raporu yayınlamıştı.

Raporun 28 Temmuz’da yayımlandığı hatırlatılan Ticaret Bakanlığı açıklamasında değerlendirmelerin hem Türkiye, hem de Çin tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı, Bakanlığın da bununla ilgili 29 Temmuz’da bir açıklama yaptığı kaydedildi.

DTÖ panelinin elektrikli otolarla ilgili uygulanan ilave vergilere yönelik değerlendirmelerine katılınmadığı dile getirilen açıklamada,

“Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar değildir. Türkiye’nin temyiz hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletmekte, gerekli değerlendirmeleri hukuk mecrasında yapmaktadır” denildi.

.

Türkiye’nin raporun katılmadığı kısımlarına ilişkin temyiz hakkının bulunduğunun da belirtildiği açıklamada, “Söz konusu DTÖ Panel Raporu'nun, Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi.