Ticaret Bakanlığı: DTÖ’nün yayınladığı otomobil raporu Türkiye’ye yükümlülük getirmiyor

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Bakanlık, 28 Temmuz’da yayımlanan rapora ilişkin değerlendirmelerin hem Türkiye hem de Çin tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

DTÖ panelinin özellikle elektrikli otomobillere uygulanan ilave vergilere yönelik değerlendirmelerine katılınmadığı belirtilen açıklamada, panel raporunun kesinleşmiş nihai bir karar olmadığı ve Türkiye’nin temyiz hakkının bulunduğu vurgulandı.

Türkiye’nin hukuken isabetli bulmadığı hususlara karşı DTÖ mekanizmaları kapsamında gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işlettiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca, raporun Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Hukuki sürecin DTÖ kuralları çerçevesinde sürdüğü belirtildi.