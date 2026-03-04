Ticari araç üst yapı üreticileri dernek çatısı altında birleşti

ESRA ÖZARFAT

Bursa merkezli olarak kurulan Ticari Araç Üst Yapı Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (TÜSTED), ticari araçlar üst yapı sektöründe faaliyet gösteren üretici ve tedarikçileri tek çatı altında buluşturdu. Dernek Başkanı Murat Arslan, sektörde dağınık yapının artık geride kalması gerektiğini belirterek, “Ticari araç üst yapı sektörünü hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda güçlü ve ortak bir sesle temsil edeceğiz” dedi.

TÜSTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arslan, Bursa’nın otomotiv ve yan sanayideki üretim gücünün ticari araç üst yapı alanında da önemli bir potansiyel barındırdığını vurguladı. Arslan, “Türkiye’de ticari araçlar üst yapı sektörünün gelişimine öncülük etmek amacıyla yola çıktık. Amacımız yalnızca üyelerimiz arasında dayanışmayı artırmak değil; sektörü kamu kurumları, özel sektör platformları ve uluslararası ağlar nezdinde en üst düzeyde temsil etmek” diye konuştu.

Sektörde üretici ve tedarikçilerin aynı çatı altında buluşmasının, ortak sorunların daha güçlü şekilde dile getirilmesini sağlayacağını ifade eden Arslan, özellikle mevzuat, standartlar, ihracat süreçleri ve finansmana erişim gibi başlıklarda çözüm odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini kaydetti.

Ortak projeler geliştireceğiz

Üyelerin rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yürüteceklerini anlatan Arslan, sektöre yönelik bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturacaklarını, bilgiye erişimin bugün en az üretim kapasitesi kadar önemli olduğunu söyledi. TÜSTED’in kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmeyi hedeflediğini de belirten Arslan, sektörün geleceğine yön verecek çalışmalarda aktif rol üstleneceklerini söyledi.

TÜSTED çatısı altında üyelerin resmi kurul ve komisyonlarda temsil edileceğini aktaran Arslan, “Sektörün sorunlarını doğrudan ilgili makamlara iletecek, çözüm önerilerimizi somut verilerle ortaya koyacağız. Dağınık yapı yerine organize ve kurumsal bir temsil anlayışı benimsiyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası faaliyetlere de önem verdiklerini dile getiren Arslan, derneğin yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği geliştirmeyi hedeflediğini, böylece üyelerin küresel sektörel ağlara erişim imkanının artacağını kaydetti.