TKare Mühendislik, üç kıtaya açılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok alanda saç metal kalıp mühendisliği, makine tasarımı, distribütörlük anlamında yazılım satışı, tersine mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan TKare Mühendislik, proje yönetimi hizmetini de sunmaya başlamasıyla birlikte büyümesindeki ivmelenmeyi hızlandırdı. İhracat konusunda da yakaladıkları ivmenin devam ettiğini belirten TKare Mühendislik Genel Müdürü Murathan Toktaş, “Bizim hizmet alanımız ürün tasarımından kalıp imalatına kadarki süreç idi. Şimdi ise müşterimize partnerlerimiz aracılığı ile kalıbın imalatı, strafor, döküm, talaş imalat, montaj, kalıp alıştırma, ölçüm, sevkiyat gibi tüm aşamalarını da yönetir konuma geldik. Müşterilerimize mühendislik hizmetinin yanı sıra daha az maliyetli ve bekledikleri kalite standartlarındaki kalıp imalat süreçlerini de Türkiye’de yürütebilecek hizmeti verme kabiliyet kazandık. Ülke olarak yurt dışındaki projelerde artan maliyetlerimize rağmen halen imalatta avantajlı fiyatlar sunabiliyoruz. Bu avantajı da kullanarak ihracat kısmında da gelişimimizi sürdürüyoruz” dedi.

“Kabiliyetimizi globalde de göstermek istiyoruz”

Birçok ülkede partnerlik anlaşmaları yapmak için görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Toktaş, “Almanya, İtalya ve ABD başta olmak üzere otomotiv endüstrisinin geliştiği lokasyonlarda firmalar ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra oralarda birer iletişim ofisi açmak için çalışıyoruz. Avrupa ve Amerika kıtasının ardından Asya’da da Japonya ile görüşmelerimiz var. Akabinde Güney Kore için de girişimde bulunmayı planlıyoruz. Bu sayede yaptığımız işi global arenaya da taşıyabilir ve kabiliyetlerimizi o alanda da gösterme fırsatı yakalayacağız. Bunun yanı sıra kasım ayında Stutgart’ta düzenlenecek Blechexpo’ya katılacağız ve mühendislik anlamında kendi sektörümüzde bu fuara katılan ilk Türk firması olacağız. 2 yıldır büyümeye devam ediyoruz. 2022’de 2021’e oranla yüzde yüzün üzerinde büyüdük. Hem iş hacmimizde ciddi bir artış oldu hem de TL bazlı bir büyüme kaydettik. 2023’te öncelikli hedefimiz bulunduğumuz büyüklüğü korumak olacak” diye konuştu.

“Yan sanayi teşvikleri artmalı”

Otomotiv sektöründeki gelişmeler ile birlikte bu yılın da oldukça iyi geçeceğini belirten Toktaş, “Kısa süreli bir duraksamanın ardından Ford’un yeni Transit projesine başlıyoruz. Bunun yanı sıra milli otomobilimiz Togg’un sedan ve X-Coupe modellerinin kalıp aşamaları başladı. Tofaş’ın yeni bir projesi yakın zamanda start alacak. Dolayısıyla otomotiv sektörü olarak hızlı bir sürece girilecek. Ama Türkiye’deki bütün bu iş yoğunluğuna rağmen bazı işler yurt dışına gitmek durumunda kalıyor. Ülke olarak bizim aynı anda 2 projeyi tek başımıza yönetebilir kapasiteye gelmemiz gerekli. Özellikle yan sanayi için teşviklerin artırılması gerekiyor ki elimizdeki işleri yurt dışına kaçırmayalım. Bunun yanı sıra tedarikçi tarafında da fiyat harici kriterlerin de gelmesi gerekli. Kalite, kullanılan malzeme gibi diğer faktörleri de konuşabilir olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Great Place To Work sertifikası aldık”

Kalıp tasarım sektöründeki nitelikli eleman açığını kapatmak adına T-Academy’i kurduklarından da bahseden Murathan Toktaş, “Sektördeki firmaların ihtiyacı olan eğitimleri kendi bünyemizde yapıyor ve sertifikalı personel alımı yapmalarını sağlıyoruz. Hem eğitimlerimizi hem de sektörleri çeşitlendirmek, eğitim içeriğimizi de akredite etmek istiyoruz” dedi. Firma olarak çalışanların mutluluk oranını belirleyen Great Place To Work sertifikasını aldıklarını belirten Toktaş, “Sektörde fark yaratmak adına hem mevcut pazarlarımızı hem de insana olan yatırımımızı sürdürüyoruz. Hizmet kalitemiz ve sunduklarımızla sektöre göre çok farklı bir noktada yer almak adına çalışıyoruz” diye konuştu.