TKG Otomotiv'den Avrupa'da üretim üssü yatırımı

ESRA ÖZARFAT

Nisan ayında inşaatına başlanan tesis için resmi temel atma töreni düzenlenirken, yatırım şirketin Avrupa pazarındaki büyüme stratejisinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni fabrika ile TKG Otomotiv, başta Toyota olmak üzere Avrupa'daki ana sanayi müşterilerine daha yakın üretim yaparak teslimat sürelerini kısaltmayı, operasyonel verimliliğini artırmayı ve küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Çekya yatırımı, TKG Otomotiv'i Toyota'nın 2028 yılında devreye alacağı yeni elektrikli araç (EV) programının ana tedarikçileri arasına taşıyacak. Şirket, elektrikli araç dönüşümünün hız kazandığı Avrupa pazarında ileri mühendislik kabiliyeti ve üretim altyapısıyla daha güçlü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Yatırım takvimine göre fabrikanın inşaatı ile makine ve ekipman kurulumunun 2027'nin ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. Ardından üretim hatlarının devreye alınması, organizasyon yapısının oluşturulması ve personel süreçleri tamamlanacak. Tesisin 2028 yılının ilk yarısında seri üretime başlaması hedefleniyor.

TKG Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Demirdüzen, yatırımın yalnızca yeni bir fabrika kurmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Bu yatırım, şirketimizin geleceğe duyduğu güvenin ve küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli araç dönüşümüne olan inancımızın somut göstergesidir” dedi.