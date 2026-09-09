TOBFED’den OVP’ye 15 bin kişilik istihdam katkısı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027–2029 Orta Vadeli Programı’nı değerlendiren Tüm Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, sektörün insan kaynağı ve işletme kapasitesiyle program hedeflerine somut katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Orta Vadeli Program’da; üç yıllık dönemde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulması, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi, sektörel dönüşümlere uyum sağlanması, atıl iş gücünün azaltılması, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması ile kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan OVP sunumu⁠￼

Yaklaşık 300 bin işletme ve 1,5 milyon çalışanı temsil eden TOBFED’in Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, programda belirlenen önceliklerle araç satış sonrası hizmetler sektörünün dönüşüm ihtiyaçlarının büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti.

“Destek bekleyen değil, istihdam üreten bir sektör olmak istiyoruz”

Araç satış sonrası hizmetler sektörünün Türkiye genelinde güçlü ve yaygın bir istihdam kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakırtaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Orta Vadeli Program’ı yalnızca ekonomik hedeflerden oluşan bir metin olarak değil, Türkiye’nin insan kaynağını ve üretim gücünü geleceğe hazırlayacak önemli bir yol haritası olarak görüyoruz. TOBFED olarak yalnızca sektörümüz için destek talep eden değil; istihdam oluşturan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve Türkiye’nin dönüşüm hedeflerine sahada katkı sağlayan bir yapı olmak istiyoruz.”

Eğitimden istihdama uzanan yeni model

TOBFED, 2027–2029 döneminde uygulanmak üzere “Araç Satış Sonrası Hizmetler Sektörü Dönüşüm ve İstihdam Programı” oluşturulmasını önerdi.

Programın; Aday → Mesleki Eğitim → MYK Belgesi → İşletmeyle Eşleşme → İstihdam → Kariyer Takibi zinciri üzerine kurulması planlanıyor.

Federasyonun 2027–2029 dönemi hedefleri şöyle açıklandı:

* 30 bin kişiye mesleki eğitim verilmesi,

* 20 bin kişinin MYK belgesi sahibi olması,

* 50 bin adaya sektörel kariyer hizmeti sunulması,

* En az 15 bin kişinin istihdamla buluşturulması,

* 10 bin çalışanın elektrikli araç teknolojileri alanında yetkinlik kazanması,

* Bin işletmede enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi,

* 5 bin KOBİ’nin kurumsallaşma ve verimlilik programlarına dâhil edilmesi.

Gençlere ve kadınlara meslek edinme fırsatı

TOBFED Kariyer, Mesleki Eğitim Seferberliği ve MYK belgelendirme çalışmalarının yeni dönemde daha geniş bir yapıya kavuşturulacağını belirten Bakırtaş, özellikle gençlerin ve kadınların sektöre kazandırılmasına öncelik vereceklerini ifade etti.

Bakırtaş, “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmeliyiz. Gençlerimize ve kadınlarımıza yalnızca eğitim vermekle kalmayıp onları belgeli, güvenceli ve sürdürülebilir iş imkânlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Elektrikli araç dönüşümüne hazırlık

Elektrikli ve yeni nesil araçların satış sonrası hizmetler sektöründe köklü bir değişim oluşturduğuna dikkat çeken Bakırtaş, mevcut çalışanların yeni teknolojilere uyumunun kritik önem taşıdığını söyledi:

“Bugünün ustasını yarının teknolojilerine hazırlamak zorundayız. Elektrikli araçların bakım ve onarımı, batarya sistemleri, yazılım tabanlı arıza tespiti ve güvenli servis hizmetleri yeni yetkinlikler gerektiriyor. TOBFED olarak eğitim, belgelendirme ve EV Service Show çalışmalarımızla Türkiye çapında yeni nesil bir servis ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”

İşletmelere enerji ve verimlilik dönüşümü

TOBFED’in programı kapsamında servis işletmelerinin güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama çözümleri, elektrikli araç şarj altyapıları ve enerji verimliliği uygulamalarıyla desteklenmesi de hedefleniyor.

TOBFED Güvence ve standartlaştırma çalışmalarının ise belgeli çalışan, kayıtlı işletme, güvenli hizmet ve tüketici memnuniyeti temelinde güçlendirilmesi planlanıyor.

Kamu kurumlarına ortak çalışma çağrısı

Bakırtaş; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve KOSGEB ile ortak bir çalışma mekanizması kurulmasını önerdi.

“300 bin işletme ve 1,5 milyon çalışanımızla çok güçlü bir saha kapasitesine sahibiz.” diyen Bakırtaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“TOBFED olarak sektörümüzün insan kaynağını, işletme gücünü ve dönüşüm kapasitesini kamu politikalarının sahadaki uygulama gücüne dönüştürmeye hazırız. Önerdiğimiz programı yalnızca TOBFED’in hedefi olarak değil, Türkiye’nin istihdam, üretim ve teknolojik dönüşüm hedeflerine sektörümüzün somut katkısı olarak görüyoruz. İlgili kamu kurumlarımızla birlikte çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız.”